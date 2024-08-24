Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 220,043
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (517) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5327 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 18000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
3411 $
Цена в валюте аукциона 301011 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU58 NNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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