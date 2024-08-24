1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5327 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 18000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность UNC (19) AU (25) XF (160) VF (273) F (9) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS62 (2) MS61 (5) AU58 (6) AU55 (5) AU53 (2) XF45 (10) XF40 (8) VF35 (6) VF30 (3) VF25 (1) DETAILS (14) Сервис PCGS (9) NNC (1) NGC (29)

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