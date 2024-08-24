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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 220,043

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (517) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5327 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 18000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
3411 $
Цена в валюте аукциона 301011 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Stack's - May 15, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU58 NNC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность F
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
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Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
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Дата 17 марта 2024
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