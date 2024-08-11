Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1836 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1836 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- MARCINIAK (1)
- Rare Coins (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Где продать?
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