1 грош 1836 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1836 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность UNC (3) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (1) BN (1) Сервис NGC (1)