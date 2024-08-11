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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1836 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1836 года MW Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1836 года MW Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1836 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (2)
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
975 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS64
Цена
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