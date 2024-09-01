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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: RND

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 210

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком Р.П. УТКИНЪ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 62500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
156645 $
Цена в валюте аукциона 11250000 RUB
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
87801 $
Цена в валюте аукциона 80250 EUR
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 5, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 марта 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Империя - September 16, 2011
Продавец Империя
Дата 16 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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