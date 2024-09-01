1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком Р.П. УТКИНЪ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 62500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

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