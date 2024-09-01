Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 210
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком Р.П. УТКИНЪ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 62500000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
156645 $
Цена в валюте аукциона 11250000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 марта 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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