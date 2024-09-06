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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ. Широкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Широкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ Широкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ Широкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года со знаком НГ. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1836 НГ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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