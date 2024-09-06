Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ. Широкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Широкий хвост
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года со знаком НГ. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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