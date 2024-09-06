3/4 рубля - 5 злотых 1836 года НГ. Широкий хвост (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1836 года со знаком НГ. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность AU (1) XF (3) VF (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1)