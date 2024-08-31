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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1836 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1836 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1836 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,450,008

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1836 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Знак - March 15, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1836 НГ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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