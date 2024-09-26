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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 210

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком П.У.. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе Stack's Bowers за 126500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
115119 $
Цена в валюте аукциона 11250000 RUB
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF30 ННР
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS62 PL
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - April 6, 2021
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - April 6, 2021
Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Münzenonline - April 26, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе Империя - February 21, 2014
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 П.У. "Семейный" на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 "Семейный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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