Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 210
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком П.У.. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе Stack's Bowers за 126500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
115119 $
Цена в валюте аукциона 11250000 RUB
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
40000 $
Цена в валюте аукциона 40000 USD
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность MS62 PL RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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