1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года П.У. "Семейный". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1836 года "Семейный" со знаком П.У.. Новодел. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе Stack's Bowers за 126500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность PROOF (3) UNC (19) AU (9) XF (5) VF (2) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (3) VF30 (1) SP62 (1) PF64 (1) PF63 (1) PF61 (1) DETAILS (1) CAMEO (1) PL (2) Сервис ННР (1) NGC (12) PCGS (1) RNGA (1)

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