Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1836 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 839,218
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1836 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (3)
- Künker (1)
- MARCINIAK (6)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (1)
- PDA & PGN (2)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (11)
- Tempus (1)
- WCN (4)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 грош 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск