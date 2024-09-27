1 грош 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1836 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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