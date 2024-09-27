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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1836 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1836 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 839,218

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1836 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Знак - June 23, 2023
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
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Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1836 MW на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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