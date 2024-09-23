5 грошей 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Редкие Монеты за 155000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

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