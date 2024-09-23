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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1836 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 5 грошей 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 5 грошей 1836 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 159,164

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Редкие Монеты за 155000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Александр - September 23, 2011
Польша 5 грошей 1836 MW на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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