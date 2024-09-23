Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1836 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 159,164
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 5 грошей
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1836 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Редкие Монеты за 155000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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