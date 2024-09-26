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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1836 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1836 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1836 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,007

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1836 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22452 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2700 USD
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1481 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Naumann - September 4, 2022
Продавец Naumann
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 15, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 3 рубля - 20 злотых 1836 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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