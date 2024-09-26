Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1836 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,007
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1836 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22452 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
2700 $
Цена в валюте аукциона 2700 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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