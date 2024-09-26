3 рубля - 20 злотых 1836 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1836 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22452 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

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