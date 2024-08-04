15 копеек - 1 злотый 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

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