Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1840 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 486,979
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 22 сентября 2023
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Дата 7 мая 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 9 июня 2022
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Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Дата 6 июля 2021
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Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
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Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
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Дата 14 июня 2019
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Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
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Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
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Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU
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