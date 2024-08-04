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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1840 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1840 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 486,979

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
  • Знак (1)
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Знак - November 24, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 MW на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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