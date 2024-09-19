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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1839 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1839 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1839 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,510,002

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 НГ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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