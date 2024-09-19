Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1839 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,510,002
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU
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