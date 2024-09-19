15 копеек - 1 злотый 1839 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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