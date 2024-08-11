15 копеек - 1 злотый 1834 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1834 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5714 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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