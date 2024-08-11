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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1834 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1834 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1834 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 30,010

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1834 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5714 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Александр - September 6, 2017
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность XF40
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF61 NGC
Цена
3619 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Александр - September 19, 2015
Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF63
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1834 НГ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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