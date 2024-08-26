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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1837 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1837 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1837 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 80,004

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1837 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF20
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Александр - March 10, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF25
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Александр - December 9, 2020
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF20
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 НГ на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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