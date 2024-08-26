Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1837 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 80,004
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1837 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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