15 копеек - 1 злотый 1837 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1837 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1440 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4800 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность AU (2) XF (6) VF (11) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF45 (2) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (2) VF20 (2) Сервис RNGA (1)