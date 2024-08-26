15 копеек - 1 злотый 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность PROOF (2) UNC (49) AU (21) XF (58) VF (65) F (4) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (16) MS62 (5) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (6) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) PF65 (1) DETAILS (1) PL (1) + (3) Сервис NGC (19) PCGS (2) RNGA (3) ННР (1) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Bid & Grow Auctions (1)

Cieszyńskie CN (2)

COINSNET (9)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (2)

Katz (18)

Klondike Auction (1)

Künker (5)

La Galerie Numismatique (2)

Lanz München (1)

MARCINIAK (9)

MS67 (1)

MUNZE (1)

Niemczyk (18)

Numedux (3)

Numimarket (4)

Numision (1)

Rare Coins (18)

Rauch (1)

Russiancoin (8)

Rzeszowski DA (19)

SINCONA (1)

Solidus Numismatik (1)

Stare Monety (4)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (2)

WCN (25)

WDA - MiM (4)

Wójcicki (8)

Александр (15)

Знак (1)

Империя (4)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (3)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (4)