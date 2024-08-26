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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1837 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1837 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 3,027,960

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (213) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Знак - July 12, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 2950 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Где купить?
Польша 15 копеек - 1 злотый 1837 MW на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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