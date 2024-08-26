Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1837 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 3,027,960
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (213) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 555 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 2950 PLN
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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