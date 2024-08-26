15 копеек - 1 злотый 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

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