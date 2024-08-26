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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 3,585,891

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (216) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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