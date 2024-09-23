Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1840 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,060,001
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1840 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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