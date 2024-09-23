Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1840 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1840 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1840 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,060,001

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1840 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 6000 PLN. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Ars Time (1)
  • AURORA (2)
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (6)
  • GGN (1)
  • Grün (2)
  • Katz (2)
  • Künker (6)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (5)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (3)
  • Numis Poland (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rare Coins (11)
  • Rauch (2)
  • Rzeszowski DA (12)
  • SINCONA (2)
  • Stare Monety (2)
  • Via (1)
  • WCN (17)
  • Wójcicki (2)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
  • Русское Наследие (1)
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Знак - November 24, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 15 копеек - 1 злотый 1840 НГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1840 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 15 копеек - 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск