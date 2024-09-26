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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 2,191,879

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (178) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность F
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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