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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1835 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1835 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1835 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 150,007

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1835 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1950000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 НГ на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 НГ на аукционе Александр - March 22, 2013
Польша 15 копеек - 1 злотый 1835 НГ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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