Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1835 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 150,007
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1835 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1950000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
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