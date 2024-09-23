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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1841 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1841 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,319,726

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 950000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Wójcicki (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность F
Цена
1708 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша 15 копеек - 1 злотый 1841 MW на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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