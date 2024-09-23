15 копеек - 1 злотый 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 950000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.

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