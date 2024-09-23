Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1841 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,319,726
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 950000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.
Сохранность
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- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность F
Цена
1708 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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