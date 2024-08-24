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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 3,617,048

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Александр за 4400 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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