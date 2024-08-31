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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

15 копеек - 1 злотый 1838 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1838 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 15 копеек - 1 злотый 1838 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 3,11 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,410,113

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 15 копеек - 1 злотый
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1838 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 15 копеек - 1 злотый 1838 НГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек - 1 злотый 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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