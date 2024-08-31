Польша Период: 1506-2020 1506-2020
15 копеек - 1 злотый 1838 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 3,11 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,6995 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,410,113
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 15 копеек - 1 злотый
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 15 копеек - 1 злотый 1838 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 10500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
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