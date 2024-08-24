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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1841 года СПБ АЧ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1841 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1841 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1841 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

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Польша 3 рубля - 20 злотых 1841 СПБ АЧ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
281216 $
Цена в валюте аукциона 200000 EUR
Польша 3 рубля - 20 злотых 1841 СПБ АЧ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Польша 3 рубля - 20 злотых 1841 СПБ АЧ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
8300 $
Цена в валюте аукциона 8300 USD
Польша 3 рубля - 20 злотых 1841 СПБ АЧ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 3 рубля - 20 злотых 1841 СПБ АЧ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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