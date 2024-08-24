Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1841 года СПБ АЧ (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1841 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность PROOF
Цена
281216 $
Цена в валюте аукциона 200000 EUR
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
8300 $
Цена в валюте аукциона 8300 USD
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