3 рубля - 20 злотых 1841 года СПБ АЧ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1841 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1306 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность PROOF (1) UNC (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)