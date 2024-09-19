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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1841 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 748 проданному на аукционе SINCONA AG за 320000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
67071 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 НГ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
29320 $
Цена в валюте аукциона 28000 CHF
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 НГ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 НГ на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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