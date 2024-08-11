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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 37,495

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5328 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 14000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Bruun Rasmussen - May 14, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Stack's - March 3, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 MW на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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