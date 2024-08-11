Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 37,495
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5328 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 14000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
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