1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5328 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 14000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

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