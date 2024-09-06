Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1841 года MW. Узкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Узкий хвост
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 1,273,964
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года со знаком MW. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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- Знак (1)
Продавец Numis Poland
Дата 14 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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