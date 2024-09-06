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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1841 года MW. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года MW Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года MW Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 1,273,964

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года со знаком MW. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • GGN (3)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • SINCONA (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (9)
  • Wójcicki (1)
  • Знак (1)
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Знак - January 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
1491 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Numis Poland - June 14, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Numis Poland - June 14, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 14 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе AURORA - December 26, 2017
Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе GGN - October 20, 2001
Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе GGN - October 20, 2001
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе GGN - October 20, 2001
Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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