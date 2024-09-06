Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1841 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 372,377
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1841 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5900 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Kroha (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (2)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
- Знак (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS64+ BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск