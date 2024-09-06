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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1841 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1841 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 372,377

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1841 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5900 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1841 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Знак - June 23, 2023
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS64+ BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 1 грош 1841 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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