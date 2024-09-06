1 грош 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1841 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 368 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 5900 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

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