Пробный 1 грош 1841 года MW ""JEDEN GROSZ"" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1841 года ""JEDEN GROSZ"" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

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