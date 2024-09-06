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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 грош 1841 года MW ""JEDEN GROSZ"" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - Пробный 1 грош 1841 года MW ""JEDEN GROSZ"" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - Пробный 1 грош 1841 года MW ""JEDEN GROSZ"" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1841 года ""JEDEN GROSZ"" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

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Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность F15
Цена
1998 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
939 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность F15 BN NGC
Цена
Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
******
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Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 грош 1841 MW ""JEDEN GROSZ"" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1841 ""JEDEN GROSZ"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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