Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1841 года MW ""JEDEN GROSZ"" (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1841 года ""JEDEN GROSZ"" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Редкие Монеты за 14000 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность F15
Цена
1998 $
Цена в валюте аукциона 185000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
939 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 грош 1841 ""JEDEN GROSZ"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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