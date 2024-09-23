3/4 рубля - 5 злотых 1841 года MW. Хвост веером (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года со знаком MW. Хвост веером. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность UNC (5) AU (3) XF (49) VF (51) F (3) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (5) VF30 (3) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (2) Сервис PCGS (1) NGC (4) RNGA (3)

Продавец Все фирмы

Auctiones (1)

AURORA (3)

Coins.ee (4)

COINSNET (5)

GGN (3)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (1)

Künker (2)

La Galerie Numismatique (1)

MARCINIAK (9)

Niemczyk (9)

Numedux (2)

Numimarket (2)

Numis Poland (1)

Numisbalt (1)

Rare Coins (2)

Rauch (3)

RedSquare (1)

Russiancoin (9)

SINCONA (3)

Teutoburger (1)

Universum Coins GmbH (2)

Via (1)

WAG (2)

WCN (26)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (8)

Александр (5)

Знак (1)

Империя (3)

Имперская монета (8)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (3)