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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1841 года MW. Хвост веером (Польша, Российское правление)

Разновидность: Хвост веером

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года MW Хвост веером - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года MW Хвост веером - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1841 года со знаком MW. Хвост веером. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность XF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1841 MW на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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