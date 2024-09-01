1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе SINCONA AG за 150000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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