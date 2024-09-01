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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе SINCONA AG за 150000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 НГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
89546 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 НГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
160677 $
Цена в валюте аукциона 150000 CHF
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
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Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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