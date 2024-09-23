Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 копеек - 2 злотых 1841 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 6,21 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,260,632
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 30 копеек - 2 злотых
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1223 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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