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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1841 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1841 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,260,632

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1223 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
645 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность XF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1841 MW на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 30 копеек - 2 злотых 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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