30 копеек - 2 злотых 1841 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1841 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1223 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (2) AU (2) XF (7) VF (11) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF63 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Antykwariat u Nilsa (1)

COINSNET (1)

Höhn (1)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (4)

Rare Coins (2)

SINCONA (3)

WCN (6)

Wójcicki (1)

Знак (1)

Русский Нумизматический Дом (1)