Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 грош 1840 года MW ""1 GROSZ"". Большой орел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Большой орел
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1840 года ""1 GROSZ"" со знаком MW. Большой орел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе WDA - MiM за 6200 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
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