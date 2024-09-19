Пробный 1 грош 1840 года MW ""1 GROSZ"". Большой орел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1840 года ""1 GROSZ"" со знаком MW. Большой орел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе WDA - MiM за 6200 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

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