Пробный 1 грош 1840 года MW ""1 GROSZ"". Малый орел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 грош 1840 года ""1 GROSZ"" со знаком MW. Малый орел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3144 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 500 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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