5 грошей 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе WDA - MiM за 4800 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность UNC (116) AU (28) XF (84) VF (31) F (3) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (15) MS65 (9) MS64 (12) MS63 (9) MS62 (7) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF30 (1) DETAILS (3) Сервис RNGA (2) NGC (49) CGC (1) PCGS (7) ННР (1) GCN (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (3)

BAC (1)

Cieszyńskie CN (2)

Coinhouse (1)

Coins.ee (1)

COINSNET (6)

GGN (6)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (5)

Hess Divo (1)

Höhn (1)

Janas (2)

Katz (4)

Künker (7)

La Galerie Numismatique (1)

MARCINIAK (26)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (1)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (20)

Numedux (7)

Numimarket (10)

Numis.be (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rare Coins (8)

Rauch (7)

Rzeszowski DA (17)

SINCONA (5)

Stack's (1)

Stare Monety (10)

Stary Sklep (2)

Teutoburger (1)

Tosunidis Coin House (1)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (2)

WCN (41)

WDA - MiM (19)

Westfälische (1)

Wójcicki (17)

Wu-eL (2)

Александр (5)

Империя (4)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (4)

Русский Нумизматический Дом (3)