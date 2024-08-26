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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 5 грошей 1840 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 5 грошей 1840 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 126,991

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (271) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе WDA - MiM за 4800 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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