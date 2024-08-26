Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1840 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 126,991
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 5 грошей
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (271) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе WDA - MiM за 4800 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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