Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW. Узкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Узкий хвост
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 2,482,419
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (286) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года со знаком MW. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30924 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3672 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (14)
- Cieszyńskie CN (3)
- Coins.ee (3)
- COINSNET (14)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
- Felzmann (1)
- GGN (8)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Höhn (4)
- Holmasto (1)
- Katz (5)
- Künker (5)
- La Galerie Numismatique (2)
- MARCINIAK (14)
- MUNZE (1)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (30)
- Numedux (6)
- Numimarket (3)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (8)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (5)
- Russiancoin (4)
- Rzeszowski DA (25)
- SINCONA (8)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Stare Monety (1)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (4)
- WCN (35)
- WDA - MiM (5)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (15)
- Wu-eL (2)
- Александр (13)
- Денга1700 (2)
- Знак (2)
- Империя (3)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (4)
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF40 GIBON
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 14
Где продать?
Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск