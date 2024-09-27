3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года со знаком MW. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30924 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3672 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность UNC (10) AU (22) XF (79) VF (138) F (11) Нет оценки (25) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (8) XF40 (5) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (2) F15 (2) DETAILS (4) Сервис ННР (1) GIBON (1) NGC (9) CGC (1) PCGS (3)

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