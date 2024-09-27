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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 2,482,419

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (286) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года со знаком MW. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30924 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3672 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Александр - June 12, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF40 GIBON
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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