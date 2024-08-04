Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1840 года WW "Хвост веером". Знак монетного двора "WW" (Польша, Российское правление)

Разновидность: Знак монетного двора "WW"

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1840 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1840 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск