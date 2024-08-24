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10 грошей 1840 года MW. Золото (Польша, Российское правление)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1840 года со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5331 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 26000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
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