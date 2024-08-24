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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1840 года MW. Золото (Польша, Российское правление)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 10 грошей 1840 года MW Золото - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 грошей 1840 года MW Золото - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Gorny

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1840 года со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5331 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 26000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
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Польша 10 грошей 1840 MW на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
36309 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Польша 10 грошей 1840 MW на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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