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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1840 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1840 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 306,129

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
2319 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Знак - March 15, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1840 MW на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 30 копеек - 2 злотых 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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