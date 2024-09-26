Пробные 10 грошей 1840 года MW. Ободок из точек (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1840 года со знаком MW. Ободок из точек. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3129 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 195 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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