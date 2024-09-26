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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 грошей 1840 года MW. Ободок из точек (Польша, Российское правление)

Разновидность: Ободок из точек

Аверс монеты - Пробные 10 грошей 1840 года MW Ободок из точек - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - Пробные 10 грошей 1840 года MW Ободок из точек - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Adolph Hess

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1840 года со знаком MW. Ободок из точек. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3129 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 195 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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Польша 10 грошей 1840 MW (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 10 грошей 1840 MW (Пробные) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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