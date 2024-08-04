Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1840 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 2,001
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе SINCONA AG за 170000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
2156 $
Цена в валюте аукциона 155000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
182101 $
Цена в валюте аукциона 170000 CHF
Где продать?
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