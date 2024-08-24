Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1840 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 242,820
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1840 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 290 PLN. Торги состоялись 22 ноября 1997.
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