1 грош 1840 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1840 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 290 PLN. Торги состоялись 22 ноября 1997.

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