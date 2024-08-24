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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1840 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1840 года MW Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1840 года MW Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: La Galerie Numismatique

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 242,820

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1840 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 600 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 290 PLN. Торги состоялись 22 ноября 1997.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (2)
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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