Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 2,747
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14498 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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