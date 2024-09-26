1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14498 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

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