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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 2,747

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14498 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8625 USD. Торги состоялись 1 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1393 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
916 $
Цена в валюте аукциона 851 EUR
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе AURORA - March 9, 2020
Продавец AURORA
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU58
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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