Пробные 10 грошей 1840 года MW. Малый орел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 грошей 1840 года со знаком MW. Малый орел. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Stare Monety за 80 PLN. Торги состоялись 10 марта 2023.

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