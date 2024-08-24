Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1840 года СПБ АЧ (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,473
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1840 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6842 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4242 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4638 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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