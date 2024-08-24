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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1840 года СПБ АЧ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1840 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1840 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,473

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1840 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6842 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
4242 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
4638 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Александр - February 21, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU53 PCGS
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Leu - July 13, 2023
Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Solidus Numismatik - September 13, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 СПБ АЧ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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