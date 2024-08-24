3 рубля - 20 злотых 1840 года СПБ АЧ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1840 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6842 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

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