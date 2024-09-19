Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1840 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 242,820
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1840 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2984 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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