1 грош 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1840 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2984 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность UNC (12) AU (6) XF (5) VF (15) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (5) MS63 (3) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (2) RB (4) BN (5) Сервис NGC (10) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (1)

Katz (3)

Künker (1)

MARCINIAK (6)

MDC Monaco (1)

Niemczyk (3)

Numimarket (2)

Numisbalt (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rare Coins (1)

SINCONA (2)

Stare Monety (2)

WCN (3)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (4)

Wu-eL (2)

Александр (1)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (1)

Русский Нумизматический Дом (4)

Русское Наследие (2)