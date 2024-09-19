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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1840 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1840 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 242,820

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1840 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2984 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 грош 1840 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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