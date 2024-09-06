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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1840 года WW. Знак монетного двора "WW" (Польша, Российское правление)

Разновидность: Знак монетного двора "WW"

Аверс монеты - 10 грошей 1840 года WW Знак монетного двора "WW" - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 грошей 1840 года WW Знак монетного двора "WW" - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1840 года со знаком WW. Знак монетного двора "WW". Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 2350 PLN
Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Польша 10 грошей 1840 WW на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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