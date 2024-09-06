Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1840 года WW. Знак монетного двора "WW" (Польша, Российское правление)
Разновидность: Знак монетного двора "WW"
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 10 грошей
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1840 года со знаком WW. Знак монетного двора "WW". Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность F
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Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
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Где продать?
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