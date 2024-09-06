10 грошей 1840 года WW. Знак монетного двора "WW" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1840 года со знаком WW. Знак монетного двора "WW". Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

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