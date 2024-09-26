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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1840 года MW. Золото. Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Золото. Новодел

Аверс монеты - 5 грошей 1840 года MW Золото Новодел - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 5 грошей 1840 года MW Золото Новодел - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Gorny

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,45 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1840 года со знаком MW. Золото. Новодел. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5332 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 29000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
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Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность UNC
Цена
40499 $
Цена в валюте аукциона 29000 EUR
Польша 5 грошей 1840 MW на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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