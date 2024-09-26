5 грошей 1840 года MW. Золото. Новодел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1840 года со знаком MW. Золото. Новодел. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5332 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 29000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность UNC (2)