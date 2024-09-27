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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1840 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1840 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1840 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Александр за 260000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Solidus Numismatik - October 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2111 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Александр - December 14, 2013
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность PF65
Цена
260000 $
Цена в валюте аукциона 260000 USD
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Александр - September 15, 2006
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность AU50
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 3 рубля - 20 злотых 1840 MW на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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