3 рубля - 20 злотых 1840 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1840 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Александр за 260000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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