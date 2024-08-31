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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW. Хвост веером (Польша, Российское правление)

Разновидность: Хвост веером

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW Хвост веером - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW Хвост веером - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года со знаком MW. Хвост веером. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
965 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1021 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS60 PCG
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS60 PCG
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS60 PCGS
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS60 PCGS
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS60 PCG
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе La Galerie Numismatique - December 30, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1840 MW на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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