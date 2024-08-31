Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW. Хвост веером (Польша, Российское правление)
Разновидность: Хвост веером
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года со знаком MW. Хвост веером. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- GGN (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Katz (4)
- La Galerie Numismatique (2)
- MARCINIAK (2)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (2)
- Teutoburger (1)
- WCN (3)
- Wójcicki (3)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- НИКО (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
965 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1021 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS60 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS60 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS60 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS60 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS60 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск