3/4 рубля - 5 злотых 1840 года MW. Хвост веером (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1840 года со знаком MW. Хвост веером. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

Сохранность UNC (6) AU (1) XF (8) VF (11) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS60 (6) AU58 (1) VF35 (2) Сервис NGC (2) PCG (3) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

GGN (2)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (1)

Katz (4)

La Galerie Numismatique (2)

MARCINIAK (2)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (2)

Teutoburger (1)

WCN (3)

Wójcicki (3)

Империя (1)

Имперская монета (3)

НИКО (1)