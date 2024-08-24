Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 7,006
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 814 проданному на аукционе SINCONA AG за 280000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
202134 $
Цена в валюте аукциона 18000000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
164064 $
Цена в валюте аукциона 11000000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Где продать?
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