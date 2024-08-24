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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 7,006

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 814 проданному на аукционе SINCONA AG за 280000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
202134 $
Цена в валюте аукциона 18000000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
164064 $
Цена в валюте аукциона 11000000 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - December 13, 2014
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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