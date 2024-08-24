1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 814 проданному на аукционе SINCONA AG за 280000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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