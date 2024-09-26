Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 64,035

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1750000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Busso Peus (1)
  • CNG (1)
  • COINSNET (2)
  • GGN (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (2)
  • Künker (11)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (11)
  • Nomisma (1)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (2)
  • Rzeszowski DA (3)
  • SINCONA (4)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (2)
  • Александр (5)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 468 USD
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Александр - August 27, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 НГ на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1834 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 1/2 рубля - 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск