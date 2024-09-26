Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 64,035
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1750000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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