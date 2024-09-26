1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1834 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1750000 RUB. Торги состоялись 24 апреля 2016.

Сохранность PROOF (8) UNC (6) AU (14) XF (23) VF (28) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (1) PL (1) Сервис NGC (6) ННР (2) PCGS (1) RNGA (1)

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